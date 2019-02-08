Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu süreçte yaklaşık 500 milyon lira harcandığı tahmin ediliyor. Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu “Turizmciler, sömestir tatiliyle nefes aldı. Binlerce aile tatile çıktı. İki haftalık dönemde daha çok kayak ve termal merkezler ile deniz kenarındaki oteller tercih edildi. Kültür turları da ilgi alanları arasında yer aldı. Yurt içi turların ortalama fiyatı 3 bin lira civarında gerçekleşti. Yurt dışı ise 500 avro... Yaklaşık yarım milyar TL’lik bir harcama gerçekleşti. Kayak turizminde ilk sırada Uludağ yer aldı. Bunu Kartalkaya, Erzurum ve Sarıkamış’taki tesisler takip etti. Kültür turizminde de Kapadokya, yerli turistin ilk sıradaki tercihi oldu. Termalde ise Kütahya’ya, Afyonkarahisar’a çok ciddi sayıda yerli turist gitti. Bu yıl ayrıca Kıbrıs’a yoğun bir ilgi vardı. Yurt dışında da Avrupa başkentleri tercih edildi. Özellikle Roma, Madrid ve Paris, Türk turistlerin sömestirde önemli tatil merkezlerinden oldu” dedi.