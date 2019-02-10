Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Telekom’un Ankara’daki İnovasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen Wireless PON denemelerinde, sabit kablosuz genişbant teknolojisi kullanılarak 46 Gbps’e varan 5G ve fiber transfer hızlarına ulaşıldı. Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, “Ulaşmış olduğumuz hızlar, tüm cihazlardan Ultra HD çözünürlükte filmler gibi büyük boyutlu dosyaları eşzamanlı olarak indirmeye ve 8K kalitesinde TV izlemeye imkan tanıyor. Böylelikle özellikle üniversite, hastane, havalimanı gibi büyük yerleşkelerde sunduğumuz sabit fiber genişbant hizmetini yaymak amacıyla benzer teknolojilerin kullanımının önünü açmış bulunuyoruz” dedi.