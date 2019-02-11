Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sebze ve meyve fiyatlarındaki artışın önüne geçmek için hayata geçirdiği tanzim satışı projesi kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi,mobil tanzim satış aracıyla Bayrampaşa'da satışlara başlıyor.



Ankara'da 15 tanzim satış noktasında sebze satışı başladı Ankara'da, 15 noktada kurulan tanzim satış noktasında, sebze satışına başlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce kurulan çadırlarda domates 3, patlıcan 4,5, biber 6, salatalık 4, soğan ve patates 2, ıspanak ise 4 liradan satışa çıkarıldı.



İBB tarafından İstanbul'da 50 farklı noktada vatandaşlara ucuz sebze ve meyve satışının yapılacağı tanzim araçları hazır hale getirildi. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner de Yıldırım Mahallesi'ne gelerek incelemelerde bulundu. Vatandaşlar ucuz sebze ve meyve alabilmek için tanzim satış aracının önünde kuyruklar oluşturdu.