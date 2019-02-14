Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu

ANKARA

Çalışmalar kapsamında 10-14 yaş aralığındaki çocuklara ücretsiz robotik kodlama eğitimi verilecek. Joystick kullanımı, yanıp sönen led uygulaması, çizgi izleyen robot uygulaması ve ışık sensörü kullanımı gibi konularda verilecek eğitimlerle çocukların teknolojik gelişmeleri daha ileriye taşımaları hedefleniyor. Ayrıca, eğitimle çocukların kodlama konusunda yeteneklerini keşfetmeleri ve kazandıkları bilgileri günlük hayatta uygulamaları amaçlanıyor.

23 Şubat ve 31 Mart tarihleri arasında verilecek olan eğitime BTK’nın internet sitesinden başvuru yapılabilecek. 5 hafta sürecek eğitim, 6 farklı öğrenci grubuyla gerçekleştirilecek. Her grup 20 kişilik olurken, öğrenciler yalnızca bir gruba katılım yaptırabilecek. Eğitimleri tamamlayan çocuklara ise katılım sertifikası verilecek.