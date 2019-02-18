Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm emeklilere yapılan Ocak zammının ardından, ek ödeme dahil maaşı bin liranın altında olan 150 bin SSK ve Bağ-Kur'luya yeni artış devreye girdi. Emeklilere en az ödeme bin liraya çıktı. Zamlı ödemeler bugünden itibaren hesaplara yatırılıyor.

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Söz konusu imkan, geçen ay çıkan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan yasa ile sağlandı.



Emeklilerin gelirine bu aydan itibaren yansıyan düzenlemeye göre, malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ile her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı, dosya bazında yapılacak ek ödeme dahil bin liradan az olamayacak.(Takvim)