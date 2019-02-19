Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bitcoin'in piyasa hakimiyeti devam ederken, en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 23.12 artışla en çok EOS yükseldi ve 2.95 dolar düzeyinden 3.61 dolara yükseldi.

Toplam 2,070 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte 89'u yükselirken, artışa yine EOS öncülük etti ve yüzde 17.51, yüzde 7.11, yüzde 4.62, yüzde 1.85, yüzde 1.58, yüzde 1.46, yüzde 1.24, yüzde 1.03, yüzde 0.67, yüzde 0.45 ve yüzde 0.13 düşüşle sırasıyla yalnızca WAX, Quant, Ark, Loopring, MOAC, Basic Attention Token, Golem, Gemini Dollar, Statis Eurs, Decentraland ve USD Coin geriledi.

Kripto para birimlerindeki istikrarlı değer artışlarının etkisiyle piyasa hacmi de son 24 saatte yedi milyar dolara denk gelen yüzde 5.5 artışla 133 milyar 47 milyon dolara yükseldi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 34 milyar 314 milyon dolar olarak hesaplandı. En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 4.95

- Ethereum yüzde 7.26

- Ripple yüzde 4.89

- EOS yüzde 23.12

- Litecoin yüzde 7.81

- Bitcoin Cash yüzde 15.20

- Tether yüzde 0.53

- TRON yüzde 4.35

- Stellar yüzde 4.83