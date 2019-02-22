Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) İhracata İlk Adım Programı’na başvurular başladı. Programla, daha önce ihracat yapmamış ya da 100 bin doların altında ihracat gerçekleştirmiş KOBİ’lere, 4 ay süreyle danışman atanacak. Programa katılmak isteyen firmaların, İTO’nun web sitesi olan ito.org.tr adresindeki başvuru formunu 5 Mart 2019’a kadar doldurmaları gerekiyor.

DÖRT AY DANIŞMANLIK YAPILACAK

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, 2018’de yaşanan ekonomik kıskaçtan sonra, Türkiye için tek çıkış yolunun ihracat olduğunun çok daha net şekilde görüldüğünü söyledi. Avdagiç “Yaşanan olaylar bize gösterdi ki, ihracatı işletmelerimizin rutin faaliyetlerinden biri hâline getirmeliyiz. İhracat, hem ürünlerimizin niteliğini, hem de her türlü taarruza karşı direnç gücümüzü artıracaktır. İhracat ekonomide her derde devadır. İstihdam sağlar, katma değer oluşturur, fabrikaların çarklarını döndürür, hanelere refah getirir. Ne pahasına olursa olsun ihracatı artırmak zorundayız. Birinci ligin kalıcı üyesi olmanın tek yolu, ihracattır. Bu yüzden odamız tarafından birkaç fazlı olarak yürütülmüş ve çok da başarılı sonuçlar alınmış İhracata İlk Adım Programı’nı yenilenen içeriğiyle yeniden faaliyete geçirmeye karar verdik” ifadesini kullandı.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, bugüne kadar 246 firmanın yararlandığı İhracata İlk Adım Programı’nın yenilenen etabında yer alacak firmalara uzmanlar tarafından yerinde danışmanlık hizmeti verileceğini söyledi.

Avdagiç, KOBİ’lere özel bir ihracat destek paketi sunuyoruz. İTO’nun internet sitesinden yapılacak başvurular sonunda, programa katılacak firmaları tespit edeceğiz. Ardından her 5 firmaya bir danışman olacak şekilde eşleştirme yapacağız. Danışmanlarımız, firmalara her hafta 4 saat, kendi şirketlerinde hizmet verecek. Böylece 4 ay süresince her bir firmanın 64 saat danışmanlık hizmeti alması sağlanacak” bilgisini verdi.

"İHRACATI, CEPHEDE SAVAŞMAK GİBİ GÖRÜYORUM"

2019’u Global Nefes: İhracat Yılı olarak ilan ettiklerini hatırlatan Avdagiç, şunları söyledi: KOBİ’lere yaşam koçu gibi ‘ihracat koçu’ tayin ediyoruz. KOBİ’lerimize ‘gel öğretelim, üret satalım’ diyeceğiz. Ben ihracatı, cephede savaşmak gibi görüyorum. Bu yüzden bütün kuvvetimizle başarmak zorundayız. KOBİ’lerin yeni pazarlara açılmalarına katkıda bulunmak istiyoruz. Ekeceğimiz tohumlardan âdeta ormanın en değerli ağaçlarını yetiştirmek istiyoruz...