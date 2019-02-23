Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Evde bakım desteğinin devamı için bayram ikramiyelerinin hesaplama dışı tutulması, işverenlere 1 Şubat ile 30 Nisan 2019 tarihleri arasında yeni işe alacakları kişilerin 3 ay süreyle prim, vergi ve ücret desteği sağlanması, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan tarımsal kredilerin yeniden yapılandırılması ile kitap ve süreli yayınlardaki KDV’nin sıfırlanması ile TSK’da eğitim almış pilotların 3 ay olan yükümlülük süresi 6 yıla çıkarılmasını içeren kanun değişikliği Resmî Gazete’de yayımlandı.