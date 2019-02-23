Evde bakım desteğinin devamı için bayram ikramiyelerinin hesaplama dışı tutulması, işverenlere 1 Şubat ile 30 Nisan 2019 tarihleri arasında yeni işe alacakları kişilerin 3 ay süreyle prim, vergi ve ücret desteği sağlanması, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan tarımsal kredilerin yeniden yapılandırılması ile kitap ve süreli yayınlardaki KDV’nin sıfırlanması ile TSK’da eğitim almış pilotların 3 ay olan yükümlülük süresi 6 yıla çıkarılmasını içeren kanun değişikliği Resmî Gazete’de yayımlandı.
Torba dolusu müjde tamam
23.02.2019 - 03:12 | Son Güncelleme: 23.02.2019 - 03:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Vatandaşa 5 müjdeden oluşan Torba Kanun, Resmî Gazete’de yayınlandı.
Etiketler : torba yasa,resmi gazete,
606513 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/606513.aspx
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