Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, bu yıl Rus S-400 füzelerini teslim almaya hazırlanırken; ABD Başkanı Donald Trump, aylardır üzerinde konuşulan “F-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye satışını durduran” torba kanunu imzaladı. Onaylanan tasarıya göre ABD Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı (Pentagon); Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri alımına yönelik ortak bir rapor hazırlayacak. 1 Kasım 2019’a kadar da Türkiye’ye F-35’lerin teslim edilmesi durdurulacak. Türkiye’nin de bu projeye ortak olduğunu vurgulayan uzmanlar; ABD’li sanayi kuruluşlarının Başkan Trump’a “F-35’lerin Türkiye’ye teslimatı” konusunda baskı yapacağını ve anlaşmanın bozulmasının önüne geçeceğini belirtiyor. Bu gelişmelere karşılık Türkiye’nin de boş durmayacağı ve yine bir Rus uçağı ile cevap verebileceği ifade ediliyor. ABD’nin tavrında ısrarcı olması hâlinde, Türkiye’nin, F-35’lerin muadili olarak gösterilen Rus Su-57’lere (T-50) yönelebileceği belirtiliyor. Bu uçak, birçok bakımdan F-35’ten daha üstün özelliklere sahip. İlk uçuşunu 2010’da gerçekleştiren Su-57 uçağı, Rusya’nın en yeni 5’inci nesil avcı uçağı. 12 uçaktan oluşacak ilk seri üretim grubunun, 2019’da Rusya Hava Kuvvetlerine teslim edilmesi bekleniyor.

DAHA ÜSTÜN ÖZELLİKLERE SAHİP

*Su-57; saatte 2.600 km azami hıza ulaşıyor, F-35 ise 1.931 km

*Su-57’nin azami uçuş menzili 5.500 km iken, F-35’in 1.667 km-2.200 km arasında

*Su-57’nin uçuş süresi 5,8 saate kadar ulaşıyor, F-35’in 2 saat 36 dakika

*Su-57 10 bin kg azami muharebe yükü taşıyabiliyor, F-35 8 bin 160 kg

MİLLİ MUHARİP UÇAK DA GELİYOR

Türkiye bir yandan da TSK’nın ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlatılan Millî Muharip Uçak (TF-X) Projesini yürütüyor. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 2030’lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkarılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek bu uçak, TUSAŞ tarafından yurt içi imkân ve kabiliyetler ile tasarlanıyor. İngiliz BAE Systems (İngiltere) de Millî Muharip Uçak projesine katkıda bulunuyor. Bu uçaklar düşük görünürlük, dâhili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık, sensör füzyonu gibi yeni nesil uçakta olması gereken ileri teknolojiye sahip olacak. Böylece Türkiye; ABD, Rusya ve Çin’den sonra 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapıya sahip ülkeler arasında yer alacak.