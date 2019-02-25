Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son bir yılda kredi kullanarak yapılan konut alımı, yaklaşık 250 bin adet azaldı. Gayrimenkul sektörünün temsilcileri sıklıkla faiz indirimi talep ederken, kendileri de bazı kampanyalarla ve yabancıya satışla bu süreçte işlerini sürdürmeye çalışıyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken; inşaat sektörünün canlanmasının, beraberindeki birçok sektörü de hareketlendirebileceğini belirterek “Stoktaki konutların satılabilmesi için bankalar kadar, inşaat firmalarının da elini taşın altına koyup, konut fiyatlarını düşürmesi gerekiyor” dedi. Enflasyon veya döviz bazında bakıldığında her ne kadar konut fiyatlarının son dönemde yerinde durduğu görülse de; bunu alacak vatandaşın da geliri ve alım gücü aynı oranda eridi. İşsizliğin ve daha zarurî harcamaların da arttığı bir dönemden geçiliyor. Aynı zamanda “net kira dönüş süresi” de konut fiyatına kıyasla hâlâ 250-300 aylarda bulunuyor. Bütün bu faktörler, alım iştahını azaltıyor.