Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Global Ports Holding ile ortakları, söz konusu limanın işletme ihalesinde birinci oldu. Bahamalar ekonomisinin yapı taşları arasında yer alan Nassau Kruvaziyer Limanı, yaklaşık 400 bin nüfuslu ülkede, 2018’de 3,7 milyon yolcuya hizmet verdi. Nassau Kruvaziyer Limanı’nın portföye eklenmesi ile Global Ports Holding’in hizmet verdiği yolcu sayısı on iki milyona çıkacak. Böylelikle yolcu sayısında yaklaşık yüzde 50 artış sağlanacak. İşletme dönemi, yılın ikinci yarısında başlayacak. Global Ports Holding, hâlen on ülkede on altısı kruvaziyer, ikisi ticari olmak toplam on sekiz liman işletiyor. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Hem holdingin liman işletmeciliğinde büyüme stratejisi anlamında hem de dünyanın en büyük yolcu pazarı olan Karayipler odaklı genişleme stratejimizde, kritik önem taşıyan bir aşamaya geçtik” diye konuştu. Global Ports Holding CEO’su Emre Sayın ise işletmenin başlamasının ardından, kapasite artışı ve bir terminal inşası içeren yeni yatırımlar planladıklarını belirtti.