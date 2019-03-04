Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu

ANKARA

Türkiye İş Makineleri Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği Başkanı Merih Özgen, Çin’in, hem pazardan pay alma hem de ihracat yapma açısından önemli bir potansiyel taşıdığını vurguladı. İç pazarın kur oynaklığı ve faizdeki yükselmeler sebebiyle daraldığını söyleyen Özgen “Bu sebeple ihracata yönlendik, geçen yıl 1 milyar 226 milyon dolarlık dış satıma ulaştık. İhracatımız 2018’de yüzde 35 oranında artış gösterdi. 2019’da da yüzde 40 civarında, rekor denebilecek bir artış söz konusu olabilir” dedi. Bu arada Türk doğaltaş sektörü de, Çin’de yapılacak olan “Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı”na 150 firma ile katılacak. 6-9 Mart tarihlerinde yapılacak fuarda Türk firmalar, 20 milyar dolara ulaşan küresel doğaltaş pazarındaki konumunu yukarı taşımaya çalışacak.