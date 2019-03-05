Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, hem yükselen döviz kurları hem de gıda başta olmak üzere birçok sektörde baş gösteren spekülatif fiyat hareketleri sebebiyle aylardır mücadele ettiği yüksek enflasyonun belini kırmaya başladı. Şubatta enflasyonda yükseliş hızı neredeyse yerinde sayarak, son ayların en düşük seviyesinde gerçekleşti. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta yüzde 0,16; Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,09 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 19,67, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 29,59 oldu. Ana harcama grupları itibarıyla şubatta en yüksek artış yüzde 2,48 ile sağlık grubunda görülürken, eğitimde 1,64, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,9, lokanta ve otellerde yüzde 0,87 ve ulaştırmada yüzde 0,71 artış kaydedildi. En fazla düşüş gösteren grup ise yüzde 4,81 ile giyim ve ayakkabı oldu. Geçen ay endekste kapsanan 418 maddeden 29’unun ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 235’inin ortalama fiyatlarında artış, 154’ünün ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti. Üretici maliyetleri (sanayi) tarafına bakıldığında ise; şubatta, bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 1,89 artış yaşandı. Elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe yüzde 7,43 ve su sektöründe yüzde 1,02 gerileme kaydedildi.

DEVLETİN KONTROLÜ DEVAM ETMELİ

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, özellikle gıdada yapısal tedbirlerin alınmasının şart olduğunu söyledi. Aydın “Zam şampiyonu ürünlere baktığımızda, karşımıza yüzde 35’lik bir artışla marulu görmekteyiz. Maydanoz, kırmızı lahana, dereotu, salatalık, sarımsak gibi ürünlerde de yüzde 20’lere yakın artışlar var. Tanzim satış ve denetimlerde sıklık olmasaydı, gıdadaki artış çok yukarı seviyelere ulaşabilirdi. Bu bağlamda enflasyonla mücadeleyi uzun vadeye yaymamız gerekmektedir. Devletimizin fiyatlar üzerindeki kontrolünü uzun vadede de devam ettirmesi şarttır” dedi.

FAİZLERDE DÜŞÜŞ ZAMANI

Ekonomistler, şubatta yıllık enflasyonun son altı ayın en düşük seviyesine gerilediğini ve son on yılın en düşük ikinci şubat ayı aylık enflasyonunun görüldüğünü söyledi. Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı “Sene sonu enflasyon tahminimizi yüzde 17,5’ten yüzde 14,5’e çekiyoruz” dedi. İş Portföy Başekonomisti Nilüfer Sezgin ise, “Merkez Bankasının çarşamba günkü PPK toplantısında faizi sabit bırakacağına ve faiz indirimlerine haziran ayında başlayacağına dair görüşümüzü koruyoruz” şeklinde konuştu. QNB Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı da, şunları söyledi: Olumsuz hava şartlarının etkisinin ortadan kalkması, belli ürünlerde ithalatın artması ve kısa dönem arz-talep dengesizliklerinin azalmasıyla, işlenmemiş gıda enflasyonunda iyileşmenin devamını bekleyebiliriz. TCMB, defalarca net biçimde enflasyonda ciddi bir iyileşme olmadan politika faizinde değişiklikte bulunmayacağının sinyalini verdi. Bu çerçevede, haziran ayına kadar enflasyonun yüzde 20 civarında dalgalanmasını ve ardından da yüzde 16’lar civarına gerilemesini öngörüyorum. TCMB’nin de haziran ayından itibaren faizleri indirmesini bekliyorum.

TANZİM BELİNİ KIRDI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, şubat ayı enflasyon rakamının, alınan tedbirlerin etkisini gösterdiğini belirterek “Gıda enflasyonunun mevsimsel olumsuz etkiye rağmen beklentilerin altında kalması, tanzim satış kararının, gıda fiyatlarını baskılamadaki başarısını göstermiştir” dedi. Sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Bakan Albayrak; tüketici fiyat endeksinin beklentilerin altında gerçekleştiğini, yıllık enflasyonun ise uzun bir süre sonra yüzde 20 seviyesinin altında kaldığını aktardı. Albayrak “Enflasyon gerilemeye devam edecek. Özellikle yüzde 19,02’den yüzde 18,12’ye gerileyen çekirdek enflasyon, düşüş eğiliminin giderek belirginleştiğini ortaya koyuyor. Üretici fiyat endeksindeki ciddi düşüş de, enflasyondaki düşüşün güçlenerek devam edeceğini gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu. Önümüzdeki sürecin enflasyon açısından çok daha iyimser olduğunu aktaran Albayrak, şunları kaydetti: Mevsimle alakalı olumsuzlukların geride kalması ve ikinci çeyrekten itibaren özellikle gıda tarafında atacağımız yapısal adımlarla, yaz aylarından itibaren bütün kalemlerde güçlü düşüşler göreceğiz. 2019’u Yeni Ekonomi Programı’ndaki hedeflerimizden daha iyi bir performans ile kapatacağımıza ve tek haneli enflasyon hedefimize beklenenden daha kısa sürede ulaşacağımıza inancımız tam.