Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu

İSTANBUL

Nükleer santraller sektörünün en büyük buluşması olan 2. Nükleer Santraller Fuarı ve 6. Nükleer Santraller Zirvesi, İstanbul’da gerçekleşti. Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Nükleer Mühendisler Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte Türkiye’deki nükleer santral projelerinin yanı sıra Afrika ve Ortadoğu’da planlanan 30 nükleer santral projesindeki gelişmeler masaya yatırıldı. Nükleer Mühendisler Derneği Başkanı Erol Çubukçu yaptığı açılış konuşmasında etkinlikte nükleer santraller projelerine yeni başlayan ya da başlayacak ülkeleri bir araya getirerek uluslararası bir boyut kazandırdıklarını belirtti. Sudan, Ürdün, Bangladeş ve Mısır’dan temsilciler de zirvede hazır bulunurken, etkinliğe en yoğun katılım Güney Kore, Almanya, İspanya ve Rusya’dan oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Projeler Genel Müdür Vekili İbrahim Halil Dere, geçen yıl Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin temelinin atıldığını hatırlatarak, şunları söyledi: “Sinop projesi kapsamındaki fizibilite çalışmaları tamamlandı ve değerlendirilmek üzere bakanlığımıza sunuldu. Türkiye, büyüme hızı yüksek ama enerjide dışa bağımlılığı da yüksek bir ülke. Bütün parametreler, makro ekonomik dengeler ve iklim değişikliğiyle mücadele bakımından nükleer enerji Türkiye için seçenek olmaktan ziyade bir zorunluluk. Türkiye bu alandaki adımlarına hız verdi. Türkiye sadece kendi elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere ülkesine nükleer projeleri hayata geçiren bir ülke değil, diğer ülkeler için de bu alanda tedarikçi olabilecek.”

JAPONYA İLE ÇALIŞIYORUZ

ASO Başkanı Nurettin Özdebir ise nükleer santral projelerinin istihdama da olumlu etkisi olacağını belirterek “İşbirliklerimiz çerçevesinde Rusya, Fransa ve Çekya’dan önemli kuruluşlarla anlaşmalar imzaladık. Japonya ile çok güçlü temaslar ve ortak çalışmalar yürütüyoruz. Bu sayede sanayicimizin tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir uluslararası iş ağı oluşturduk. Hedefimiz, Türkiye’de kurulması planlanan nükleer santral projelerinde ve bu projelerin altyapılarında yerlileşmenin en yüksek oranda sağlanmasıdır” diye konuştu.