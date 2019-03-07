Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SEFA BİLGİTEKİN

Bankalar, emeklileri ‘en gözde müşteri’si diye tanımlayarak 3 yıllık dönem için 300 TL, 375 TL ve 450 TL olarak belirlenen promosyon tutarını 600 liraya kadar çıkartı. Buna ilave olarak ücretsiz işlemler, faturalarda indirim gibi ek fırsatlar sunuluyor. Ayrıca bir emekli yakınını getirene yüzer lira daha promosyon veriliyor. Verilen hizmetler bununla da sınırlı değil. Şubeye veya ATM’ye gidip maaşı alamayanlara, bildirdikleri adrese paraları teslim ediliyor. Bankalar, 13 milyon emeklinin yanı sıra kamu personelini de bünyesine katmak için yoğun çaba sarf ediyor. Emekliler için ayrı, çalışanlar için ayrı stratejiler belirleyen bankalar, çalışanlara için yüksek promosyon kozunu kullanıyor. Kamu kurumlarıyla birbiri ardına sözleşme imzalayan bankalar, peşin veya iki taksitte olmak üzere 1000 liranın üzerinde promosyon veriyor.

Bankaların kamu kurumlarıyla sözleşme imzalama yarışı promosyonları artırdı. İlk olarak Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 3 yıllık için 2 bin 700 liraya imza atarken, rekor devlet üniversitesinden geldi. Bir özel banka ile sözleşme imzalayan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 251 personeli için 3 bin 130 TL promosyon ödemesi alacak. Promosyonlar çalışanlara peşin olarak verilirken, imzalanan anlaşmanın şimdiye kadarki en yüksek promosyon olduğu belirtiliyor.