Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Türk Toyotalar beğeni topladı

Toyota, Türkiye’de üretilen iki hibrit modeliyle Cenevre’ye damgasını vurdu. Sergilenen diğer yeni modellerle birlikte beğenilere sunulan Corolla Hybrid ve C-HR Hybrid fuarda Türkiye’nin gururu oldu. Tüm dünyada giderek artan hibrit otomobil talebine Sakarya’daki fabrikasında üretilen yeni nesil Corolla Hybrid ve C-HR Hybrid ile cevap veren Toyota, en çok ziyaretçi alan stantlar arasında.

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ CEO’su Ali Haydar Bozkurt, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de hibrit araçlara karşı ilginin katlanarak arttığını belirterek “Hibrit çağı artık başlamıştır. Dizelin yerini hibritlerin aldığını görüyoruz. Bu teknolojinin öncü ve lider markası olarak bu teknolojiye yatırımlarımız sürecektir. Toyota’nın 2020 global hedefi olan her binek modelin bir hibrit versiyonunun sunulmasını Türkiye olarak 1 yıl öncesinden başardık. Türkiye’de üretilen Corolla ve C-HR’ın hibrit versiyonları bizlerin gurur kaynağı olmuştur” dedi.

Tamamen elektrikliye geçiyor

Honda, fuarda yaptığı açıklamada elektrikli otomobile geçiş sürecini hızlandırdığını açıkladı. ‘Honda e Prototype’ isimli elektrikli aracının dünya tanıtımını gerçekleştiren Japon üretici, 2025 yılına kadar Avrupa satışlarının tamamını elektrikli segmente taşımayı hedefliyor. Honda ayrıca Avrupa’daki elektrikli araç pazarına yönelik ürün ve hizmetler de geliştirecek. Cenevre Otomobil Fuarı’nda ‘Honda e Prototype’ haricinde CR-V Hybrid, HR-V Sport, yedi koltuklu CR-V, Honda Civic 1.0T Sportline olmak üzere güncel ürün gamındaki modellerin yeni versiyonları da tanıtıldı.

Skoda’nın gözü zirvede

Mobilite alanındaki tüm yeniliklerini Cenevre’de gözler önüne seren Skoda, VISION iV konseptini ilk defa gösterirken Kamiq ve Scala yoğun ilgi çeken modeller arasında. SUV ailesinde yaptığı peş peşe ataklarla bu sınıfta âdeta liderliğe oynayan marka Fabia R5’i de meraklılarının karşısına çıkardı.

İlk kez elektriklendi

Fuarın önemli yeniliklerinden biri de Peugeot’un tümüyle yenilediği 208 modeli. Sınıfında rekabeti kızıştıracak olan model, tarihinde ilk kez tümüyle elektrikli versiyonu da fuarda dikkat çekiyor. 340 km’lik menzile sahip araç kendi sınıfında önemli bir boşluğu doldurma iddiası taşıyor.

Mercedes’ten 7 model

Mercedes, Cenevre’de 7 dünya lansmanı birden gerçekleştirdi. Bugüne kadar tüm dünyada 5 milyonun üzerinde kullanıcının tercihi olan Mercedes-Benz SUV ailesi, yenilenen GLC ile kendini gösterirken ayrıca, CLA Shooting Brake, ilk elektrikli Premium MPV olan Concept EQV, Formula E Show Car, GLE 53 4MATIC+, GT R Roadster ve smart forease+ yeni tanıtılan modeller oldu.