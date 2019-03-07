Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konkordato ilan eden şirketlerin hızla normale döndüğünüsöyledi. Sürecin hızla tersine döndüğünü söyleyen Albayrak “Yüzlerce firmayla müzakereler tamamlandı. Birçok firmanın kredileri yapılandırıldı. Bu süreçte 48 firmanın feragatla konkordatodan çıkması sağlandı. Feragat ve yapılandırmanın tamamının etkisiyle toplamda 318 firma konkordatodan çıktı. Konkordato müracaatları da yüzde 50-70 oranında azaldı” diye konuştu. Özel sektörün krediye ulaşmasını gülendirdiklerini, faizleri tek haneye düşüreceklerini söyleyen Bakan Albayrak “Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) öngördüğümüz dış dengelenme süreci çerçevesinde şimdiden önemli çok ciddi bir mesafe aldık. Mayıs ayında geçen yıl, 58,1 milyar dolarla zirve yapan yıllık cari işlemler açığı, 2018 sonu itibarıyla YEP hedefinin bile altında gerçekleşerek 27,6 milyar dolar seviyesine geriledi. Son dönemde ekonomimizde yaşadığımız dengelenme sürecinin önemli bir ayağı da iç dengelenmede, yani enflasyon oranında kaydedilen başarıdır. Tanzim satışların başarısını gördük. Yıllık enflasyon son 6 ayın en düşük seviyesine indi. 2019 enflasyonu hedefin çok altında gerçekleşecek. Geçen yıl mayıs ayında 58,1 milyar dolarla zirve yapan yıllık cari işlemler açığı, 2018 sonu itibarıyla YEP hedefinin de altında, 27,6 milyar dolar seviyesine geriledi” dedi.

FIRTINA BİNDE 8 ETKİLİYOR

FİYATLAR BEŞ KAT ARTIYOR

Kocaeli Ticaret Odası Toplantı Salonu’ndaki İş Dünyası Buluşması kapsamında “Adım Adım Ekonomi Kocaeli” programına katılan Albayrak, fiyat artışlarıyla ilgili olarak da “Serada binde 8’lik fırtınadan etkilenen bir kapasite var, bir bakıyorsunuz iki gün sonra patlıcan 3 katı artmış, domates üç katı beş katı... Hayırdır, demek ki ortada bir numara var. Tanzim satışlar devreye giriyor, bir gün sonra fiyatlar yarı yarıya iniyor. Denetimde gördük ki bir liralık malı dolu liraya satmışlar. Sonra bakanlığa gelmişler ‘Aslında öyle değil valla, biz bir liradan almadık, aslında 3 liradan aldık, bir liradan gösterdik’ diyor. Yani yüzde 900 değil, yüzde 300. Özrü kabahatinden beter. İki kabahat var. Biri vergi kaçırmış, 3 liralık malı bir liradan fatura etmişsin. Buna dikkat etmeli” diyerek yaşanan durumun spekülasyondan kaynaklandığını anlattı. Ocak ayında KOBİ’ler için devreye alınan 20 milyar TL’lik hazine destekli paketin ardından geçtiğimiz hafta da ikinci bir paketin de açıldığını söyleyen Albayrak “Gelen yoğun talep üzerine 1,5 milyon TL olan azami limiti de 5 milyon TL’ye çıkarıyoruz” müjdesini verdi.

Yiğitliğin er meydanı ihracattır

Beka derdi olmayanların bugün ekonomideki güven ortamını speküle etmeye, piyasaları bozmaya çalıştığını söyleyen Albayrak “Yalan da söylerler, doğru olmayan ifade de kullanıp ortamı bozmaya çalışırlar. Milletin sofrasına uzanan eli kırdığımız zaman en çok o birileri rahatsıtz olur. Hani ülkede tarım yoktu, domates, biber, patlıcan yoktu? Bakın bakalım 2018’de tarım ihracatına ve ithalatına. 17 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştirmiş, 13 küsur milyar dolar ithalat, nette neredeyse Türkiye 4 milyar dış ticaret fazlası vermiştir. ‘Meyve sebze ithal ediyor’... İnsan Allah’tan korkar. Sadece meyvede ihracatımız, ithalatımızın 7 katı. Nette 3,4 milyar dolar fazla var. Sebzeye bakıyorsunuz üç katı. Nette 700 milyon dolar fazla var” dedi. Albayrak, yiğitliğin er meydanının ihracat olduğunu, bu er meydanında Türkiye’nin 17 senede 36 milyar dolar ihracattan 170 milyar doları aşan noktaya geldiğini ifade etti.

KOBİ Değer Kredisi kullanım miktarı arttı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından kullandırılacak olan KOBİ Değer Kredisi-2’de azami kullanım miktarı artırıldı. Kredilerin ciro ve faaliyet alanına göre değişmek üzere azami bir buçuk milyon liraya kadar kullandırılabileceği belirtilen açıklamada “Hazine ve Maliye Bakanlığımızın, pakete gösterilen ilgi karşısında yapmış olduğu değerlendirme sonucunda, kullandırılabilecek azami miktar güncellenerek 5 milyon TL’ye yükseltilmiştir” denildi. Kredinin detayları şöyle olacak:

Krediler; ciro ve faaliyet alanına göre değişmek üzere azami 5 milyon TL’ye kadar kullandırılabilecek.

Kredilere Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti sağlanacak.

Kredilerde vade, 6 ayı anapara ödemesiz olmak üzere, toplam 36 ay olacak.

Kredilerde aylık yüzde 1,54, yıllık yüzde 18,48 faiz oranı uygulanacak.

Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 24’te sabit tuttu. Murat Çetinkaya başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), kararına ilişkin duyuruda, son dönemde açıklanan verilerin ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğini gösterdiği ifade edildi. Dış talebin gücünü koruduğu belirtilen açıklamada, enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanıncaya kadar sıkı duruşun süreceği vurgulandı.