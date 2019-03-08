Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhracatın kayıt altına alınması ve bu kervana daha fazla kişinin katılarak teşviklerden faydalanması için önemli bir adım daha atıldı. Yapılan yeni düzenleme ile Lalelili mikro ihracatçıların yaptıkları dış satım, kurulacak "ihracat antrepoları" ile, kendileri üzerinden faturalandırılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak; Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ve Laleli İşadamları Derneği Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca ile, Laleli'de esnafı ziyaret etti. Bakan Albayrak'ın ziyaretinde, Laleli esnafının uzun süreden beri çözüm beklediği kayıt dışı ihracat sorununa söz konusu çözümün bulunduğu belirtildi.

Buna göre başta Laleli esnafı olmak üzere Zeytinburnu, Merter, Bayrampaşa ve Osmanbey gibi yerlerde, yolcu beraberinde taşınan mallar dahil olmak üzere, bundan böyle yapılan ihracat kargo şirketleri üzerinden değil, mikro ihracatçılar üzerinden kayıt altına alınacak. Söz konusu değişiklik ile yolcu beraberi ihracat ve bavul ticareti başta olmak üzere, tüm ihracat resmileşecek. Bu sayede Laleli esnafı, ihracatçı konumuna geçerek birçok avantajdan yararlanacak. TİM Başkanı Gülle, "Burada sayıları 7 bine ulaşan esnafımızın artık kayıtlı birer ihracatçı olmasının önü açılmış durumda. Bu esnafımızın ihracat ailesine katılmaları hem işlerini büyütmelerinin yolunu açacak, hem de ülkemiz ihracatını artırma adına önemli bir katkı sağlayacak" dedi.