Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye standı, fuarın en ilgi çeken noktası oldu. Burada bir konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy “Bu sene inşallah rakamlar böyle devam ederse 52-53 milyon gibi bir turist hedefimiz var. Bu bağlamda 81 ilimize 12 ay turizmi yayacak çalışmaların planlarını yapmaya başladık” dedi. Bu arada Almanya’nın önde gelen günlük gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), hazırladığı Türkiye yayını ile başta turizm olmak üzere Türkiye’nin tarihî ve kültürel değerlerini ele aldı. Gazetenin bu sayısı, fuarda özel olarak dağıtıldı. Öte yandan diğer yayınlarda da Almanya’nın önde gelen gazetecilerinden Philip Fecht, Sven Prüfer, Christian Zeiser, Thomas Winzig ve Martina Yaman, Alman okuyuculara kendi bakış açıları ile Türkiye’yi tanıttı ve “Tatil için Türkiye’ye gidin” çağrısı yaptı. TÜRSAB Başkanı Firuz B. Bağlıkaya da “Almanya Türkiye için çok önemli bir pazar. Erken rezervasyon süreci devam ediyor. Bu yıl Almanya’dan beş milyonu aşkın turist bekliyoruz” diye konuştu.