Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meslek sahibi olmak için kurslara giden kadınlara verilen günlük destek miktarı artırıldı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “İş’te Anne Projesi kapsamında, 2018’de kurs ve programlara katılan kadınlara zorunlu giderlerin karşılanması amacıyla günlük verilen miktarı 2019 yılı için 80 liraya çıkardık” dedi. Hedeflerinin kadın ve ailenin toplumda güçlenmesi, nitelikli eğitim imkanlarına sahip olması, iş gücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması, sosyal güvencelerinin sağlanması ve kadın girişimci sayısının artırılması amacıyla çalışma yürütüldüğünü söyleyen Bakan Selçuk, kadınların istihdam oranına dair bilgiler de paylaştı. TÜİK verilerine göre 2005’te istihdam edilen 5 milyon 108 bin kadın bulunurken 2018 kasım ayı itibarıyla rakamın 8 milyon 960 bine çıktığını, bu süre arasında kadın çalışan sayısının 3 milyon 752 bin kişi arttığını ifade etti. 2018-2023 yılları arasında Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın hazırlanarak yürürlüğe konulduğunu hatırlatan Bakan Selçuk, bakanlığının ‘Şartlı Eğitim Yardımları’ ile de, çocukların okula devam etmesi şartıyla ihtiyaç sahibi ailelerin desteklendiğini ifade etti. Bakanlığa bağlı 110 olmak üzere hizmet veren 144 kadın konuk evinin nitelik ve niceliklerinin artırılması, yerel yönetimlerin kadın konukevleri açmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Bakan Selçuk, güvenlik riski olan, barınma ihtiyacı bulunan kadınlara özel konuk evi açılıp çalışanlara özel eğitim verildiğini dile getirdi.