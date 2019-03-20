Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, mevsim şartlarının da katkısıyla eylül ayı gibi enflasyonda tek hanenin görülebileceğini söyledi. Trabzon’da ‘Adım Adım Ekonomi’ başlıklı toplantıda konuşma yapan Albayrak, enflasyonla mücadelede ‘sıfır tavizde’ çok katı ve kararlı olduklarını söyledi. Geçmiş dönemlerde Türkiye’nin yüksek enflasyon ile yaşamanın sancısını çok çektiğini hatırlatan Albayrak “Yüksek enflasyon beklentileri ve bu bağlamda üretim ve tüketim, kararlılığı olumsuz etkilediği gibi uluslararası rekabeti de faizleri de olumsuz etkiliyor. İşte bu sebeple programımızın birinci önceliklerinden bir tanesini enflasyonda kalıcı düşüşün sağlanması ve tek haneli seviyelerin yakalanması olarak ortaya koyduk. Geçtiğimiz ekimde yüzde 25’lerin üzerini test etti, gördü ve attığımız adımlarla enflasyonla topyekun mücadeleyle 2018 yılını hedefin altında da gerçekleştirerek kapattık. Enflasyon da faizler de tek hane olacak” dedi.

HANİ DOMATES BİBER YOKTU?

Enflasyonun ekim ayında yüzde 25’in üzerini gördüğünü, alınan tedbirlerle fiyat artışlarının önlendiğini söyleyen Albayrak şunları söyledi: Hepimizin malumu birileri ki ocak-şubat ayındaki bu spekülatif fiyatlama, Türkiye’deki seraların binde 8’i fırtınadan etkilenecek, bahane o ya fırtına geldi, seralar çöktü, fiyatlar uçtu, 5 lira patlıcan 15 lira, 8-6 lira biber 25 lira, 3-4 lira domates 10 lira. Sonra, sen mi bu fırsatçılığı yaparsın, tanzim satış devreye girer girmez bir iki gün içerisinde fiyatlar yarı yarıya düşmeye başladı mı? Hani yoktu domates, biber, patlıcan. Kimse kusura bakmasın, devlet, olarak millet olarak gerekli gördüğümüzde her türlü müdahaleyi ortaya koyarak, bu adımları atarak hiçbir şekilde buna fırsat vermeyeceğiz. Önümüzdeki dönemde mevsimsel koşulların gıda üretimini destekleyici hâle gelmesi, fiyatlardaki katılıkların giderilmesine yönelik uygulayacağımız yapısal tedbirlerle ve baz etkisiyle bu eylül ayı gibi 2019 yılında tek haneli rakamları göreceğiz. Göreceksiniz, enflasyonda bu yıl bunu göreceğiz. 2019’un yıl hedefini 15,9 koymuştuk, bunun çok daha altında gerçekleşecek. Bu da ne demek, hem maliyetler hem faizler hem bu süreç hem de likidite daha iyi noktaya geliyor.

CARİ FAZLA YAZ AYLARINDA

Ekonomiye ilişkin öncü göstergelerin 2019 için çok güçlü bir toparlanmayı işaret ettiğini söyleyen Berat Albayrak, yaz aylarında turizmin, tarımın etkisi, ihracatın daha güçlü etkisiyle cari fazla sürecine girildiğini söyledi. İhracat ve turizm göstergelerinin ilk 2-2,5 ay gayet olumlu olduğunu hatırlatan Albayrak “Türkiye benzeri ekonomik saldırıları yaşadığı dönemde ithalat ve ihracatta küçülme süreci yaşadı ama bu yeni dönemde en önemli unsur ne biliyor musunuz? İthalatta dengelenme, lüks tüketim, cari tüketim düşerken, ihracatta büyüme devam ediyor ve ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 50’lerden yüzde 60’lardan bugün yüzde 85-90’lara doğru çıkıyor” dedi.

ŞİRKETLER BATIYOR DİYE YALANLAR SÖYLEDİLER

Sosyal medyada ‘THY batıyor, şu şirket batıyor’ gibi mesajlar atıldığını hatırlatan Bakan Albayrak “Araştırdık Facebook’tan. Siber güvenlik savcılarımızla irtibata geçtik. Bir baktık ki yurt içi-dışı ilişkileri olan birisi gözaltına alındı. İşin komik tarafı, batacak dedikleri THY, birkaç gün sonra tarihin en büyük kârlılığı ile dünyaya manşet oldu. Algı, iletişim, kim nasıl bir operasyon içinde? “ ifadesini kullandı.

DOLARI 10'A SATAMAYAN YÜKSELSİN DİYE BEKLİYOR

Albayrak, “Ağustos eylül ayında 6, 7 liradan dolar alanlar ‘10 lira, 15 lira olacak, 6-7’den toplayalım, 10-15’e satarız.’ Sonra ne oldu? Dolar düştü 5 liraya. Şimdi kara kara düşünüyor. ‘Eyvah eyvah, ne yapacağız? Şöyle bir kriz çıksa, füzeyi atsa, dolar yükselse de satsak kâr etsek. Çok beklersiniz. Hele hele seçimden sonra daha çok beklersiniz” dedi.