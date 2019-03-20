Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür

ORDU

Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Merkezinde düzenlenen eğitimle yaşları 7-14 arasında değişen 23 çocuğa teknolojinin dili kodlama öğretildi. Gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş, uygulama yapma, hikâye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda uygulamalı eğitimlerin verildiği projeyle bugüne kadar 58 ilde 41 bin 600’ün üzerinde çocuğa ulaşıldı. Nisan 2019 sonuna kadar 2 bin çocuğa daha kodlama eğitimi verilecek. Böylece toplam 60 ilde, 43 binin çocuğun kodlama ile tanışmış olacağını belirten Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel “Eğitimlerimizde çocuklarımız, programlama hakkında fikir sahibi oluyor, içlerindeki potansiyeli ortaya çıkaracak çalışmalar yapıyor, kendi oyunlarını üretebiliyorlar. Adana’dan eğitimlerimize katılan Vakıfbank Ortaokulu öğrencileri Çin’de düzenlenen MakeX Robotik Yarışmasında dünya üçüncüsü oldu. Kayserili çocuklar sokak hayvanları mamasız kalmasın diye Tweet’le çalışan bir mama kabı tasarladı. Twitter’dan #BuMamaBenden diyerek Tweet attığınızda sokak hayvanlarına mama verebiliyorsunuz” diye konuştu. Süel ayrıca önümüzdeki dönem kadınlara yönelik de sosyal sorumluluk projeleri düzenleyeceklerini bildirdi.