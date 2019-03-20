Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

VAN

Türkiye ile İran arasındaki ticaret hacminde hedef olan 30 milyar dolara ulaşmak için yeni bir adım daha atıldı. Kapıköy Gümrük Kapısı, modernleştirme çalışması tamamlanarak resmen hizmete açıldı. Açılışta konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, amaçlarının, gümrüklerde işlerin hızlı, kolay, ucuz ve emniyetli ticaretin sağlanması olduğunu belirterek “Çünkü gümrüklerde işler ne kadar yolunda yürürse, ticaret erbabımız yürütülen işlerden ne kadar memnun olursa; ülkemizin ihracatı da o oranda artacaktır. İhracatımız arttıkça ülkemiz daha fazla büyüyecek ve refah seviyemiz artacak” dedi.

SIRADA GÜRBULAK VAR

İran ile kara hudut kapılarının modernizasyonuna çok önem verdiklerini dile getiren Pekcan “Esendere Kara Hudut Kapısı’nın modernizasyonunu 2017’de tamamlayıp hizmete aldık. En kısa sürede Gürbulak Kara Hudut Kapısı’nda da modernizasyon sürecine başlayıp, projeyi nihayete erdirme hedefindeyiz” diye konuştu. İran ile üç kara hudut kapısından geçen sene iki milyon kişinin geçtiğini belirten Pekcan, bunun turizm gelirlerinde de artış anlamına geldiğini söyledi. İki ülke Cumhurbaşkanlarının ortaya koyduğu 30 milyar dolar ticaret hacmini hatırlatan Pekcan “Bunun gerçekleşmesi için Razi-Hoy yolunun tamamlanması gerekir. Bizim öyle iki sene bekleyecek sabrımız yok” ifadesini kullandı.

TÜRKİYE TEK DURAK SİSTEMİNE HAZIR

Pekcan, Kapıköy Gümrük Kapısı’nın Asya’yı Avrupa’ya bağlayan bir kapı olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti: Aynı zamanda Çin-Avrupa ticaret yolu üzerindeki bir kapı. Dünya ekonomisinin kalbi yakın zamanda bu kapı üzerinde atacak. Biz gümrüklerde dijitalleşmeye önem veriyoruz. Kâğıtsız gümrüğe geçmeyi hedefliyoruz. Esenboğa Havalimanı’nda uygulamaya geçtik. İran ile tek durak sistemine geçmek için altyapımız hazır. İran ile gümrük işlerinde online olarak paylaşmaya hazırız, x-ray da dahil. Yolcu kapasitesinde de çok ciddi artış sağlanacaktır. Bu yol Orta Asya’ya olan ihracat yolumuzun da açılış yoludur.

İKİ TARAFTA DA CİDDİ İRADE VAR

İran’ın Hoy Valisi Mohammed Abedi İran ile Türkiye sınır kapılarının dostluk ve yardımlaşmaya hizmet ettiğini vurgulayarak “Sınırın iki tarafında da ciddi bir irade, ciddi bir çalışma var. İran yol altyapıları çalışmalarını yapıyor. Gerekli tesisatları hızla tamamlamaya gayret ediyoruz” dedi.