Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBB’den yapılan açıklamada, tahsilat, ödeme, borçlanma gibi finansal performansları farklı sebeplerle, geçici olarak aksadığı ve nakit akışları bozulduğu için bazı gerçek ve tüzel kişi müşterilerin bankalara ve finansal kurumlara olan kredi, çek ve senet borçlarını vadesinde ödeyemediği belirtildi.

Bu müşterilerin borç ve ödeme durumlarına ilişkin TBB Risk Merkezi nezdinde kayıtlar tutulduğu bildirilen açıklamada, şöyle denildi: Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu, yükümlülüklerini gecikmeli de olsa yerine getiren/getirmeye çalışan iyi niyetli müşterilere, borcunu hiç ödemeyenlere göre daha olumlu bir yaklaşım gösterilmesi, finansal işlemlerinin sağlıklı şekilde devamlılığının sağlanması, kredi kanallarının açık tutulması amacıyla bir tavsiye kararı almıştır. Buna göre, gecikmiş borç tutarlarının tamamını ödeyen veya yeniden yapılandıran gerçek ve tüzel kişilerin kredi taleplerinin değerlendirilmesinde, TBB Risk Merkezi nezdinde tutulan negatif nitelikli kayıtlarının daha düşük bir risk kriteri ile dikkate alınabilmesi yönünde üyelere tavsiyede bulunulmuştur.