Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomide birçok sektör tarafından beklenen ÖTV ve KDV indiriminde ikinci defa uzatmaya gidildi. Resmî Gazete’de yayımlanan karar tapu harcı, otomobil, mobilya, konut, motosiklet ve ticari araçlardaki ÖTV ve KDV indirimini kapsıyor. Uygulamanın ekonomide büyüme ve dengelenme sürecine katkı sağlaması bekleniyor. Yapılan düzenleme ile;

¥ Konut satışlarında KDV oranı 31 Aralık 2019’a kadar yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanacak. Tapu harçlarında daha önce yüzde 4’ten 3’e indirilen oran yıl sonuna kadar devam edecek.

¥ Mobilya sektöründeki KDV oranının yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulaması ile beyaz eşyada ÖTV’nin sıfırlanması uygulaması ise 30 Haziran’a kadar sürecek.

¥ 1600 cc altı motorlu araçlardaki ÖTV’de yapılan 15’er puanlık indirim yıl sonuna kadar devam edecek.

¥ Ticari araçlarda KDV oranının yüzde 18 yerine yüzde 1 olarak uygulanması ile Römorklar ile diğer römorklar için de KDV oranının yüzde 1 olarak uygulanması 30 Haziran’a kadar geçerli olacak.

¥ Vergisiz fiyatı 70 bin liranın altında olan otomobillerde ÖTV oranının yüzde 45’ten yüzde 30’a, fiyatı 70 bin ile 120 bin arası olan araçlarda yüzde 50’den yüzde 35’e düşürülmesi uygulaması da 30 Haziran’a kadar devam edecek.

¥ Motor silindir hacmi 250 santimetreküpü geçmeyen motosikletler ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlardan alınan ÖTV sıfırlanmıştı. Bu uygulama da 30 Haziran’a kadar sürecek.

KONUTTA TOPARLANMA BAŞLADI

Vergi indirimiyle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin yaşadığı imtihanlardan daha da güçlenerek yoluna devam edeceğini bildirdi. “Türkiye güçlü performansıyla yine birilerini üzmeye ve şaşırtmaya devam edecek” diyen Albayrak, cari açıktaki dengelenmenin hiçbir dönem bu kadar güçlü olmadığını söyledi. Konut satışlarındaki artışa da dikkat çeken Albayrak, “Konutta mart itibarıyla günlük takip ettiğim rakamlar çok güçlü bir toparlanmaya işaret ediyor. Faizler yüzde 1,28’lere geldi. Tahminim mayıs gibi yüzde 1’in altını, yüzde 0,98’i görünce sektördeki süreç daha da hızlanacak” ifadelerini kullandı. Albayrak ayrıca ikinci el otomobil satışlarında yaşanan KDV uyuşmazlığında son noktaya geldiklerini belirterek “İmzaları tamamladık, Külliye az önce imzaladı, hayırlı olsun” dedi.

İÇ PAZARDAKİ DARALMA AZALACAK

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Haydar Yenigün: Kasım ayından itibaren devreye alınan ÖTV ve KDV indirimi pazarın daralmasına azaltıcı bir etki yapmıştı. Bizler, seçimden sonra ekonomideki genel gidişatın daha iyi olacağını öngörmekteydik. Seçimlerden hemen önce gelen ÖTV ve KDV indirimlerinin uzatılması kararı bu öngörümüzü daha da kuvvetlendirdi.

HATIRI SAYILIR CANLANMA BEKLİYORUZ

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt: Sektör olarak bugüne kadar her zaman bardağın dolu tarafına bakmaya gayret gösteren bir yaklaşım içinde olduk. Otomobil piyasasının hareket beklediği yaz dönemi öncesinde bu kararın hayata geçirilmesinin olumlu katkısı olacağını ve alımların ertelenmeyeceği düşüncesiyle hatırı sayılır bir canlanma yaşanacağını öngörüyoruz.

MANİPÜLASYONA GEÇİT VERİLMEDİ

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: Sürenin uzatılması kararında iki önemli mesaj var. Birincisi, seçim sonrası dönemi de kapsayan bu kararla iç talepte oluşabilecek dalgalanmalar bertaraf edildi. İkincisi ise hükûmet, ekonominin nabzını hassasiyetle takip ettiğini bir kez daha teyit etti. Manipülatif çevrelere geçit verilmedi.

GÜCÜMÜZÜ GÖSTERMELİYİZ

MOSDER Başkanı Mustafa Balcı: Biz daha önceki söylemlerimizde de devletimize ve ekonomimize olan inancımızın tam olduğunu dile getirmiştik. 179 ülke ile pazar çeşitliliğinde söz hakkına sahip olan rekortmen sektörümüzle, şimdi dünyaya bir kez daha Türk mobilyasının gücünü gösterme zamanıdır.