Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu

ANKARA

Avrupa Komisyonu tarafından işletilen ve gıda dışındaki ürünler için sağlığa yönelik risk arz eden ürünlerin bilgisinin paylaşıldığı Hızlı Uyarı Sistemi’ne (RAPEX) geçen sene Türkiye’den 72 ürünün girdiği tespit edildi. RAPEX sisteminde, 2018 yılında Türkiye’den 72 ürün ile ilgili güvensiz ürün bildirimi alındı. Bildirim gelen bu ürünlerin 37’sinin çocuk kıyafeti, 8’inin yetişkin kıyafeti, 5’inin motorlu araç, 8’inin elektrikli ekipman, 4’ünün kozmetik, 10’unun ise bebek kıyafetleri olduğu ifade edildi. Riskli çocuk ürünlerinin bel ve boyun bağlarının standart dışı olup boğulma ve yaralanma riski içerdiğine dikkat çekildi. Bakanlık bu ürünlerin yurt dışına satışını yapan firmaları uyardı. Türk ihraç ürünleri için yapılan bildirimlerin 28’i Bulgaristan, 21’i Macaristan, 6’sı Almanya, 3’ü ise Portekiz’den geldi. Diğer bildirimler ise Fransa, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Finlandiya, Danimarka, Malta, Litvanya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından gerçekleştirildi.

EN ÇOK ÇİN ÜRÜNLERİ GÜVENSİZ BULUNDU

RAPEX raporunda, en çok Çin menşeli ürünler hakkında bildirim yapıldığı belirtilmişti. 2017’de RAPEX’e 2 bin 201 güvensiz ürün bildirimi yapıldı. Bu bildirimler en fazla Çin Halk Cumhuriyeti (yüzde 52,4), Almanya (yüzde 8,4) ve Fransa (yüzde 5,3) için yapıldı. Ardından yüzde 3,3’le Türkiye, yüzde 3,2 ile de ABD menşeli ürünler geldi.