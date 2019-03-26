Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018’in ikinci yarısında artan işsizlik, alınan tedbirler ve işverene verilen desteklerle azaltıldı ve işsiz sayısı 3 milyon 537 bin kişi oldu. Rakam, beklentilerinin altında kaldı. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 9,5, kadınlarda ise yüzde 13,9 oldu. Kadınların işsizlik oranındaki düşüş 0,6 olarak gerçekleşti. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 0,5 puanlık azalış ile yüzde 20,3 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 0,1 puanlık artışla yüzde 11,2 oldu.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 47,4

İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılında, geçen yıla göre 549 bin kişi artarak 28 milyon 738 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık artış ile yüzde 47,4 oldu. Erkeklerde istihdam oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 65,7 kadınlarda ise 0,5 puanlık artışla yüzde 29,4 olarak gerçekleşti. Tarım sektöründe çalışan sayısı 167 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 717 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,4’ü tarım, yüzde 19,7’si sanayi, yüzde 6,9’u inşaat, yüzde 54,9’u ise hizmetler sektöründe yer aldı. İş aramaya başlayanların sayısını gösteren ‘işgücüne katılım oranı’ ise bir önceki yıla göre 631 bin kişi artarak 32 milyon 274 bin kişi olarak gerçekleşti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk “Son 17 yıldaki en yüksek iş gücüne katılım ve istihdam oranına ulaştık. İş gücüne katılanların yüzde 87’sini istihdama kazandırdık. Kadınlarda bu oran yüzde 92” dedi. İşsizlik rakamının beklentinin altında olduğunu da söyleyen Selçuk “Beklenti yüzde 11,3 seviyesindeydi, yüzde 11 oldu” dedi.

İSTİHDAM TEŞVİKİ TEK KALEM OLSUN

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kayıt dışı istihdamı azaltmak ve kayıtlı istihdamı artırabilmek adına 18 çeşit teşvik verildiğini belirterek, tek ve basit bir teşvik sisteminin uygulanması gerektiğini ifade etti. Çok önemli teşvikler olmasına rağmen bunu ne işveren ne de işçinin tam bilmediğini söyleyen Palandöken, “Kadın istihdamı, engelli istihdamı, genç istihdamı, ilave istihdam, İŞKUR’a kayıtlıların istihdamı gibi karmaşa yerine yüzde 5, 10, 15 gibi oranlar uygulanması daha yerinde olur’ dedi.