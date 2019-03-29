Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuyla ilgili uyarılarda bulunan Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu “AB’nin biyoplastik tekelleri işbaşındadır. Başta Türkiye olmak üzere plastik üretiminde rekabet edemedikleri ülkelerden ithalatı önlemek için böyle bir karar alındı” dedi. Tek kullanımlık plastiklere getirilen yasağın asıl amacının, gizlenen ekonomik savaşın bir parçası olduğunu savunan Eroğlu “Türk Plastik Endüstrisi 11 bin firması ve 250 bin istihdamı ile, Türkiye ekonomisinin lokomotif endüstrisidir. AB, kendi rekabet avantajı için bu yasağı getirdi. Benzer bir uygulama Türkiye’de gerçekleşirse, bu ürünleri AB’den ithal etmek zorunda kalacağız. Sanayimizi bu tür oyunlardan korumalıyız” dedi.