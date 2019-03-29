Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SEFA BİLGİTEKİN

Türkiye’de hem iş arayanlar hem de işverenler, işe alım süreçlerinde tam kolaylığa kavuşuyor. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) 4 yıldır üzerinde çalıştığı veri tabanı sistemini hayata geçirdi. Sistemde kişilerin diplomaları, sertifikaları ve belgeleri tek bir veri tabanında toplandı. Bundan böyle sisteme giren işveren, başvuru yapan kişinin yeteneklerini ve mesleki yeterliliklerini öğrenebilecek. Türkiye Yeterlilikleri Veri Tabanını gazetemize değerlendiren MYK Başkanı Adem Ceylan “İş başvurularında sunulan diploma ve meslek belgelerindeki net olmayan bilgileri ortadan kaldırıyoruz. Bu sistem iş görüşmelerinde kendini ifade edemeyenlerin büyük bir ihtiyacını karşılayacak. Çünkü görüşmelerde ifade edilemeyen tüm bilgiler bu portalde yer alacak. İşveren sisteme girecek ve o kişinin gerçekten o işi yapmış mı yapmamış mı öğrenebilecek” dedi.

SÜREÇ KISALACAK

Türkiye’de ilk defa kurulan bu sistem, Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurumundan alınan bilgiler doğrultusunda kuruldu. Avrupa Birliği’nden alınan 1,5 milyon liralık fonla hayata geçirilen veri tabanı sistemi, iş başvurusu sırasında sunulan yazılı belgelerdeki karmaşık ifadeleri ortadan kaldıracak. Bu metotla bir yandan işe yerleşme süreci kısalacak bir yandan da belgelerin güvenilirlik sorununun önüne geçilecek.

Bilgilerin sisteme dâhil edilmesiyle birlikte Türkiye’deki yeterlilik sayısının 15 bin civarında olduğu belirtiliyor. Ancak sayı bakımından fazla yeterlilik olmasına rağmen kalite konusunda eksiklikler olduğu ifade ediliyor. Geçtiğimiz sene hazırlanan mevzuat ile MEB ve YÖK’ün kalite problemini 2020’ye kadar tamamlaması öngörülüyor. Bu meselelerin de ortadan kalkmasıyla portali daha fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

SİSTEME ABD'Lİ DE BAKTI, RUSYALI DA

Kurulan sistem sadece yurt içinde kullanılmayacak. Yabancı ülkelerdeki İŞKUR benzeri kurumlar, Türk vatandaşlarının iş başvurusu sırasında bu portale girerek bilgileri elde edebilecek. Böylece Türk vatandaşlarının diplomaları ve belgeleri Avrupa Birliği ülkelerinde daha kolay anlaşılacak. Henüz yeni bir sistem olmasına rağmen hangi ülkeden kaç kişinin ziyaret ettiği bilgileri de yer alıyor. Bugüne kadar başta Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Rusya, İngiltere, Fransa ve Hollanda olmak üzere 80 ülkeden ziyaretçi almış durumda.