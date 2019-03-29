Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu

ANKARA

İtalya’nın Bari şehri ile İstanbul ve İzmir limanları arasında ek Ro-Ro seferlerinin başlaması sonrasında denizlerde yeni bir potansiyel olduğu ortaya çıktı. İtalya’nın Puglia bölgesi ile Türkiye arasında ulaştırma, ticaret ve yatırım alanında oluşan potansiyelin değerlendirilmesi için İtalya’lı temsilcilerden Türk firmalara davet geldi. Roma Büyükelçisi Murat Selim Esenli ile görüşen Güney Adriyatik Liman İdaresi Başkanı Ugo Patroni Griffi Türk yatırımcıları ülkelerine davet etti. Görüşmede Bari ile İstanbul (Pendik) ve İzmir Limanları arasında ilave Ro-Ro seferlerinin başlaması sebebi ile Türkiye ve İtalya’nın Puglia Bölgesi arasında ulaştırma, ticaret ve yatırım alanlarında büyük bir potansiyel doğduğu vurgulandı.

Görüşmelerde 2019 yılında Puglia’da limanlara çok yakın iki özel ekonomik bölgenin oluşturulduğu belirtilerek, söz konusu bölgelerde yatırım yapacak şirketlere bankalardan fonlar, vergi avantajları gibi kolaylıklar sağlanacağı ifade edildi. Bu noktada bölge temsilcileri, Yunanistan ile olduğu gibi Türkiye ile de bir hub (aktarma merkezi) oluşturmak istediklerini dile getirdi ve talebi olan Türk yatırımcıların Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile temasa geçmesi istendi.