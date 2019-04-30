Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Four Seasons Hotel at The Bosphorus’da gerçekleşen ‘ MİZALLE ‘Your Map’ İLKBAHAR / YAZ 2019 Koleksiyon ‘ lansmanında, şehirli kadınların aradıkları şıklığı, modern çizgilerle birleştirerek; modada sadelik şıklık ve zerafeti ön plana çıkaran tasarımlar yer aldı.

‘MİZALLE ‘Your Map’ İLKBAHAR / YAZ 2019 Koleksiyon ‘ lansmanına yanı sıra İş, Sanat, Moda, Spor ve Cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı.

Her kadının her tarzına ve beğenisine uygun birbirinden farklı tasarımlar sunan MİZALLE; gündüzden geceye uzanan şık, zarif ve kullanışlı tasarımlarını mizalle.com adresine girerek tüm kreasyonu keşfedebilirsiniz.