Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mustafa Mert Öztürk İSTANBUL

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 30 yıllık inşa, modernizasyon, tamir, bakım ve idame tecrübesini, bir çözüm ortağı yaklaşımı ile tüm dost ve müttefik ülkelere sunan ASFAT, fuarda uluslararası delegasyonlar ve firmalarla da birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmeler sonucunda, Karadağ Savunma Bakanlığı, Kanada’dan Vard, Hollanda’dan Damen, Ukrayna’dan UkrObronProm ve Airbus Defence ile uluslararası anlaşmalara imza atan ASFAT, yurtiçinden de Meteksan, Best Grup, YDS, Alp Havacılık gibi firmalarla birçok alanda stratejik iş birliği mutabakatları imzaladı.