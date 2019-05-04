Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliğinin yeni tarifesine göre, 350 gram sade pide 3.50 TL, yumurtalı pide ise 4.00 TL den satışa sunulacağı bildirildi.
Geçen yıl ise yumurtasız pide 2.75, yumurtalı pide 3.00 TL den satılıyordu.
Bayburt’ta Ramazan pidesine zam
04.05.2019 - 15:00 | Son Güncelleme: 04.05.2019 - 15:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ramazan ayına az bir süre kala Bayburt'ta Ramazan pidesine zam geldi.
Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliğinin yeni tarifesine göre, 350 gram sade pide 3.50 TL, yumurtalı pide ise 4.00 TL den satışa sunulacağı bildirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : bayburt,ramazan,pide,
622208 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/622208.aspx
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