Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliğinin yeni tarifesine göre, 350 gram sade pide 3.50 TL, yumurtalı pide ise 4.00 TL den satışa sunulacağı bildirildi.

Geçen yıl ise yumurtasız pide 2.75, yumurtalı pide 3.00 TL den satılıyordu.