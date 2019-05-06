Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EKONOMİ SERVİSİ

Kış başından bu yana yaşadığımız fahiş fiyat ve fırsatçı tuzağı, en azından sebze ve meyvede bitiyor. Ocak, şubat ve mart aylarında 25 liraya kadar yükselen domates-biber fiyatları gördük. Bu fiyatların aracılardan kaynaklandığı tespit edildi ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan “Yüzde 800’e varan fiyat artışları var” diyerek mücadele başlattığını açıkladı. 81 ilde eş zamanlı operasyonlarla fırsatçılara cezalar kesildi. Enflasyonu da fırlatan bu fırsatçılara darbe vurulurken, tarlada artan ürün sebebiyle fiyatlar düşmeye başladı. Geçtiğimiz hafta hasatla birlikte başlayan fiyatların hafta sonunda ‘ramazan kampanyaları’ ile daha da düştüğüne şahit olduk. Kış boyu 10-12 liradan aşağı inmeyen domates 6 liraya kadar gerilerken, vatandaşlar hafta sonunda 2,95 liraya patlıcan ve salatalık, 3,99 liraya biber, 2,45 liraya kuru soğan, 2,45 liraya göbek salata alma imkânı buldu.

Hallerde ise aylardır özlediğimiz fiyatlar gündeme geldi. 25-50 kuruşa maydanoz, 1 liraya salatalık, 3 liraya domates, 2 liraya patates rakamları görüldü. Üretici birlikleri ise “İnternet sitemizde bütün ürünler mevcut. Vatandaşlar buralardan fiyatı görerek satın aldıkları ürünün pahalı mı ucuz mu, hakkı mı olduğunu anlayabilirler” ifadesini kullanıyor.

İSRAF DEĞİL İFTAR SOFRASI OLSUN

Ramazan sebebiyle uyarılar da peş peşe geldi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, ramazanda artan israfa dikkat çekti ve “Özellikle mübarek Ramazan ayında artan alışverişlerin israfa yol açmaması için sofralarımızı kurarken doyabileceğimiz kadar yemek pişirmeye ve ihtiyacımız kadar ekmek ve pide almaya dikkat etmeliyiz. Gıda ürünlerinde arz talep dengesizliğinin yaşandığı ve fiyatların arttığı bu dönemde hem vatandaşlık görevi olarak hem de dini bir görev olarak israftan kaçınmalıyız” dedi. En çok ekmek ve pidenin, manevi duyguların ön plana çıktığı ramazan ayında israf edildiğini hatırlatan Palandöken, “Piyasada gıda ürünlerindeki fırsatçıların fiyat artışı yaptığını bilelim. Fırsatçılara fırsat vermeyelim” dedi.