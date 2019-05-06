Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Ticaret Müşavirleri Konferansı kapsamında; 96 ülkede, 131 merkezde faaliyet gösteren 166 ticaret müşaviri ve ataşesi ile bir araya geldi. Toplantılarda, ihracatçı ve yatırımcıların bulundukları ülkelerde karşılaştığı sıkıntılar ile çözüm önerileri ele alındı. Bakan Pekcan, müşavirlere, başta ihracat olmak üzere ülkelerde gerçekleştirilebilecek her türlü ticari faaliyetler için, sektörel bazda çalışmalar yapılması talimatını verdi. Müşavirlere, bulundukları ülkelerdeki fırsatlar kadar muhtemel riskleri ve sorunları da Bakanlık ve iş dünyası ile paylaşma çağrısında bulunan Pekcan, “Hedef ülkeler ve stratejik pazarlarda, yeni yol haritası kapsamında etkin çalışmalar yapılmalı. Ticaret müşavirlerinden, bürokrasiyi ve devleti çok iyi bilen, sorumluluklarının bilincinde olan, aynı zamanda vizyoner bir iş insanı gibi düşünerek; bulundukları ülkede iş dünyasının önünü açacak, ihracatı artıracak ve Türkiye’ye yatırımcı çekecek şekilde proaktif çalışmalar bekliyoruz. Türkiye’nin ticari ve ekonomik gücünü, görev yaptıkları ülkelerde en iyi şekilde göstermelerini istiyoruz” dedi.

DESTEK VERECEĞİZ

Dört gün süren konferansların verimli geçtiğini ve stratejilerin belirlendiğini bildiren Bakan Pekcan “Artık ticaret müşavirlerimiz daha etkin, daha verimli, daha proaktif, izlenebilir ve görünür olacak. Ticaret müşavirlerimiz, bulundukları ülkelerde ihracatçının önünü açacak ve yatırımcıları ikna edecek önemli aktörler. Dünya genelinde bir anlamda ticaret akıncıları olarak faaliyet gösteren müşavirlerimize güvenimiz tam. Bu kapsamda her türlü desteği vereceğiz” diye konuştu.

DİZİ SEKTÖRÜNDEN, SAĞLIK TURİZMİNE...

Bakan Pekcan, ülkelerde mal ihracatının yanı sıra dizi sektöründen, sağlık turizmine hizmet ihracatını da ilgilendiren birçok konuyu ataşelerle görüştü. ABD ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin de en kısa sürede 75 milyar dolara çıkarma hedefini vurgulayan Bakan Pekcan; orada görev yapan ticaret müşavirlerini de özel bir oturumda dinledi.