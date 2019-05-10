Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü “Ramazanda gün içinde fazla enerji harcamak istemeyenler, AVM’lerimizde hem diledikleri şekilde iftar yapma hem de yemek sonrası geç saatlere kadar rahat bir şekilde alışveriş yapma imkânı bulabilecek. Geçtiğimiz yıl ramazan ayının büyük bir kısmını haziran ayında yaşamıştık ve haziran ayı ziyaret sayılarında yüzde 10 gibi yüksek bir artış yaşandı. Bu yıl da benzer şekilde, ramazan ayında ziyaret trafiğinin yoğun olacağını öngörüyoruz” dedi. Forum İstanbul, Historia AVM, M1 Konya AVM ve İnegöl AVM’nin aralarında bulunduğu yerler, kapanış saatlerinin uzatıldığını duyurdu.