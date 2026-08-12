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Terörle mücadelede malul sayılmayanlar için kritik tarih! Bakan Göktaş 1 Eylül’ü işaret etti

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Terörle mücadelede malul sayılmayanlar için kritik tarih! Bakan Göktaş 1 Eylül’ü işaret etti

Terörle mücadelede yaralanan ancak malul sayılmayan vatandaşlar için beklenen düzenleme hayata geçiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, başvuruların 1 Eylül’den itibaren e-Devlet üzerinden alınacağını duyurdu.

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Terörle mücadelede yaralanan ancak mevcut şartlar nedeniyle malul sayılmayan vatandaşları ilgilendiren yeni bir süreç başlıyor. Yapılan yasal düzenlemeyle bu kişilerin haklarına ilişkin başvuru yolu açıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM Genel Kurulumuzda kabul edilerek yasalaşan yeni Kanunumuz kapsamında, terörle mücadelede yaralanan ancak malul sayılmayan vatandaşlarımıza yönelik başvurular 1 Eylül 2026 tarihinde başlıyor.

Terörle mücadelede malul sayılmayanlar için kritik tarih! Bakan Göktaş 1 Eylül’ü işaret etti
Başlık ResmiTerörle mücadelede malul sayılmayanlar için kritik tarih! Bakan Göktaş 1 Eylül’ü işaret etti

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

e-Devlet kapısı üzerinden arama bölümüne '3713 Sayılı Kanun Kapsamında Terörle Mücadelede Yaralanıp Malul Sayılmayanlara İlişkin' yazılarak başvurular gerçekleştirebilecek.

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TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dahil askeri personeli, Milli İstihbarat Teşkilatı personeli, Emniyet Teşkilatının Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli ve güvenlik korucularımız başvuruda bulunabilecek.

Terörle mücadelede malul sayılmayanlar için kritik tarih! Bakan Göktaş 1 Eylül’ü işaret etti
Başlık ResmiTerörle mücadelede malul sayılmayanlar için kritik tarih! Bakan Göktaş 1 Eylül’ü işaret etti

BAŞVURULAR İLGİLİ KURUMLARA YAPILACAK

Başvurular, olay tarihinde mensubu olunan kurumlara yapılacak. Vatanımız uğruna fedakarlık gösteren kahramanlarımızın her daim yanında olmaya, ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Terörle mücadelede malul sayılmayanlar için kritik tarih! Bakan Göktaş 1 Eylül’ü işaret etti
Başlık ResmiTerörle mücadelede malul sayılmayanlar için kritik tarih! Bakan Göktaş 1 Eylül’ü işaret etti
Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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