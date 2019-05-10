Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Canlı yayınlanan bilgi yarışması Hadi, üniversite öğrencileri tarafından Ocak-Mart döneminde birbirinden prestijli beş farklı ödüle değer görüldüğü açıklandı. Yarışma, bu yıl ilk olarak İstanbul Üniversitesi İşletme Kulübü tarafından ‘yılın start up'ı seçilirken, yarışmanın Kurucu Ortağı Emre Ulusoy ‘yılın erkek girişimcisi' ödülüne layık görüldü.

Beş ayda beş ödül geldi

Hadi, ardından İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından ‘yılın en beğenilen girişimi' ve Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübü tarafından ‘yılın en iyi yerli mobil uygulaması' ödüllerini almaya hak kazandı. Ayrıca yarışma, Hacettepe Üniversitesi Kristal Geyik Ödülleri'nde ise girişimcilik kategorisinde ‘yılın en iyisi' ödülünün sahibi oldu.

Yarışma, 2018 yılında Türkiye'nin en prestijli üniversiteleri arasında yer alan Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından beş farklı ödüle değer görülmüştü. Hadi, Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübü tarafından düzenlenen Boğaziçi Bilişim Ödülleri 18'de halk oylamasının ardından ‘yılın en iyi yerli mobil uygulaması' seçildi. Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Kulübü'nün düzenlediği ‘İş Dünyası Ödülleri 2018'de ‘yılın girişimi' ödülü de yarışmaya gitti. İstanbul Teknik Üniversitesi Kulüpler Birliği ve İşletme Mühendisliği Kulübü'nün iş birliğiyle düzenlenen ‘Girişimcilik ve Sosyal Medya Ödülleri' ödül töreninde ‘en iyi mobil uygulama' Hadi seçildi. Buna ek olarak, Webrazzi Ödülleri'nde ‘yılın girişimi', ‘yılın girişimcisi' ve ‘yılın mobil uygulaması' ödüllerini almaya hak kazanmıştı.