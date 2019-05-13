Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,36’lık düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 1.206,08 puanlık azalışla 87 bin 327 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,6 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,77, holding endeksi ise 1,29 değer kaybetti.
Borsa ilk yarıda düştü
13.05.2019 - 13:11 | Son Güncelleme: 13.05.2019 - 13:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,36’lık düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Etiketler : Borsa,
624108 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/624108.aspx
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