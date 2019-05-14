Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizbank Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla röportaj verdi. Koçak, şunları konuştu:

- Tarım kredileri 100 milyar liraya ulaştı. Sektör toplamında yıl sonunda hacmin nereye gelebileceğini hesaplıyorsunuz?

Yaklaşık %10 civarında bir büyüme ile 110 Milyar TL civarında bir büyüklüğe erişmesini öngörüyoruz. 2018 yılında yaşanan konjonktürel dalgalanmalar bertaraf edildi, 2019 yılının tarım sektöründe olumlu bir yıl olacağını ifade edebiliriz.

- Tarım bankacılığına ilişkin genel beklentilerinizi paylaşır mısınız?

Giderek daha çok kurumun dahil olacağı, giderek daha çok üreticimizin regüle edilmiş piyasalardan kendisine en uygun finansman aracını kullanarak işini büyüteceği bir sektör hayal ediyoruz.

- Bankanızın tarım bankacılığı konusunda aldığı mesafe ve tarım bankacılığı vizyonunuz ve çiftçiye verdiğiniz hizmetler konusunda bilgi verir misiniz?

Bankamız açısından bakıldığında tarım bankacılığı büyük bir başarı hikâyesi. 2003 yılında üç kişilik bir ekiple başlayan serüvenimizde bugün tarıma hizmet veren bin kişilik bir ekibe ulaştık. Yurt çapında 400’e yakın şubede 1.2 milyona yakın üreticimize hizmet veriyoruz.