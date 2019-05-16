Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş “Binali Yıldırım’ın gündeme getirdiği köprülerle alakalı bazı vatandaşlara verilen yüklü miktarda cezalar vardı. Bu cezaların iptali için Meclis Başkanlığına sunacağımız teklif var. Meclis’in programına göre yasalaşması hâlinde bu sorun da ortadan kalkacaktır. Netleştiğinde kamuoyuyla başlaşacağız” dedi. Bayrama kadar gündemlerinden çıkması gereken öncelikli yasalar bulunduğunu söyleyen Muş “Genel Kurul’da ‘Kapadokya Alan Başkanlığı’ kurulmasına ilişkin müzakereler başladı. Önümüzdeki haftalarda yeni verilecek tekliflerle süreç işleyecek. Haziranın ilk haftası bayram. Meclis bayrama kadar aralıksız çalışacak. Askerlik ile ilgili düzenleme, Kapadokya teklifi, turizm teşvik yasası ve köprü geçişlerindeki trafik cezaları ve çeşitli kanunların yer alacağı düzenlemeler var” dedi. Mehmet Muş ayrıca, dalış turizminin geliştirilmesi ve turizm yatırımlarını da içeren 12 maddelik bir teklifin de Meclis Başkanlığına sunulduğunu ifade etti.