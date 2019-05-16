Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hububat Tedarikçileri Derneği (HUBUDER) tarafından düzenlenen "2019-2020 Hasadına Doğru Türkiye ve Dünyada Tahıl" başlıklı 6. Uluslararası HUBUDER Konferansı, Crown Plaza Otel'de gerçekleştirildi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, burada yaptığı konuşmada, geçen yıl Türkiye'de üretim maliyetlerindeki artıştan kaynaklı buğday ekim alanlarında bir miktar azalma olduğunu ancak olumlu hava koşulları sayesinde verimin geçen yılın üzerinde olacağını tahmin ettiklerini bildirdi.

Hububat müdahale alım fiyatının hasat dönemi öncesinde 2 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandığını anımsatan Güldal, hasat dönemi öncesinde fiyat açıklamayı gelenek haline getirmek istediklerini belirtti.

Güldal, TMO'nun piyasaları regüle etme, üreticiyi koruma ve tüketiciyi kollama görevlerine işaret ederek, "Piyasada dalgalanmalar yaşanmaması için üretici, sanayici ve tüketiciyi olumsuz etkileyecek tüm faktörleri ortadan kaldırmak istiyoruz. TMO, bundan sonra da hububat gibi görev alanındaki tüm ürünlerde müdahale alım fiyatlarını hasat dönemi öncesinde belirlemiş olacak. Tüm ürünlerde maliyetleri, iç ve dış piyasa fiyatlarını, enflasyon ve rekolte durumunu dikkate alarak üreticiyi tarım yapmaya teşvik edecek, tüketiciyi olumsuz etkilemeyecek fiyat senaryosunu hazırlayacağız. TMO, bundan sonra bütün ürünlerde bu hazırlığı sürdürecek." diye konuştu.

"Bize arz edilen tüm ürünleri alacağız"

Kurum olarak her zaman görev alanlarına giren tüm ürün piyasalarındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve alınabilecek önlemleri değerlendirdiklerini anlatan Güldal, Ofisin, ihtiyaç olan her yerde hububat alımına devam edeceğini ve sorun yaşanan yerlerde de hızlıca devreye girip bunu telafi edeceğini söyledi. Güldal, geçen yıl ürün alımında yaşanan sorunları bu yıl üreticilere yansıtmayacaklarını ve TMO'nun, kendisine ürün arz etmek isteyen tüm ürecilerin ürünlerini alacağını ifade etti.

Güldal, açıklanan hububat alım fiyatlarına yönelik olumlu dönüşler aldıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Biz önümüzdeki sene yapılacak hububat üretimini de önemli oranda garantiye almak için değerli fiyatlandırma yapmak istiyoruz. 2020-2021 hububat üretim sezonunda ülkenin 20 milyon tonun üzerinde rekolteyi görmesini istiyoruz. Piyasada oluşacak fiyatların tüketicileri olumsuz etkileyecek seviyeye gelmesini kesinlikle arzu etmiyoruz. Hükümet, TMO'nun da yer aldığı komisyonda bunu sıklıkla değerlendiriliyor."

"İhracat sınırlaması kaldırılmalı"

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı Eren Günhan Ulusoy, buğday ekim alanlarındaki daralmaya karşın bu yıl müdahale alım fiyatının mayıs ayında açıklanmasının çiftçinin önündeki belirsizlikleri giderme açısından önemli olduğunu ifade etti. Ulusoy, belirsizlikler giderildikçe çiftçinin daha fazla ekim yapmaya yöneleceğini söyledi.

Ticaret Bakanlığının geçen yıl aldığı ihracatta yerli buğday sınırlaması kararını anımsatan Ulusoy, özellikle Irak ve Suriye'ye dış satımın bu karardan olumsuz etkilendiğini aktardı. Ulusoy, şimdi ise yurt içi fiyatların, yurt dışı fiyatların üzerine çıktığına işaret ederek, "Ticaret Bakanlığı bu uygulamayı tamamen TMO ile Tarım ve Orman Bakanlığının piyasadaki öngörüleriyle yaptı. Bu sezon fiyat istikrarını görebiliyorsak, rekolte de iyi gelirse, geçici olan bu uygulamanın kaldırılıp ihracata daha da hız verebileceğimize inanıyoruz." ifadesini kullandı.

"Alım fiyatı iyi hesaplanmalı"

HUBUDER Yönetim Kurulu Başkanı Gülfem Eren de daha önce hasat döneminin ortasında açıklanan alım fiyatının, hasat dönemi öncesinde belirlenmesini olumlu bulduklarını belirterek, "Mazot, gübre ve tohum gibi girdilerin dövize endeksli olduğu bir sektörde üretim maliyetlerini karşılayacak bir fiyatın oluşması son derece önemli. Tahıl üretiminin artması için bu sene olduğu gibi iyi hesaplanmış müdahale alım fiyatlarının belirlenmesi ve dikkatli bir üretim planlaması yapılması, uzun vadede enflasyon sorununa köklü çözüm getirecektir. TMO'nun ciddi miktarda alım yapacağını ve böylece daha dengeli piyasa oluşacağını öngörüyoruz. Beklentimiz, satış fiyatlarının da bir an önce açıklanması ve aylar itibarıyla kademeli artış verilmesidir." dedi.

Artık herkesin, tükettiği ürünlerin nasıl yetiştirildiğini ve sağlığa zararlı içerikleri olup olmadığını bilmek istediğini söyleyen Eren, ülkede iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasına destek için tüketiciyi bilinçlendirecek bir kampanya başlatma kararı aldıklarını bildirdi.