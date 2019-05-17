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BDDK Başkanı Akben: Döviz hareketliliği konusunda saldırılara maruz kaldık
17.05.2019 - 18:09 | Son Güncelleme: 17.05.2019 - 18:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
BDDK Başkanı Akben: "Ülkemizde son dönemde döviz kurları üzerinden spekülasyonlar yapılıyor, döviz hareketliliği konusunda saldırılara maruz kaldık."
Etiketler : BDDK,döviz hareketliliği,
625273 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/625273.aspx
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