Karşıyaka'nın borcunun 647 milyon 260 bin TL olduğu açıklandı. 1912 yılında kurulan kulüpte, kamu alacaklarına ilişkin faizler ile basketbol şubesinde FIBA ve BAT'ta (Basketbol Tahkim Mahkemesi) bulunan dosyaların da eklenmesiyle toplam borcun 1 milyar TL'yi aşacağı açıklandı.

İzmir'in köklü kulüplerinden Karşıyaka'nın Olağan Mali Genel Kurulu, Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde gerçekleştirildi. Üyelerle paylaşılan kulübün mali durumu ve borç tablosu gündem oldu.

1 MİLYAR TL'LİK AĞIR YÜK!

Yeşil-kırmızılı kulübün net borcunun 647 milyon 260 bin TL olduğu ifade edildi. Kamu alacaklarına ilişkin faizler ile basketbol şubesinde FIBA ve BAT’ta (Basketbol Tahkim Mahkemesi) bulunan dosyaların da eklenmesiyle toplam borcun 1 milyar TL’yi aşacağı dile getirildi.

Karşıyaka Kulübü Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı

BAŞKAN ADAYI ÇIKMADI

Mali açıdan sıkıntılı günler yaşayan Karşıyaka’da, 11 Haziran’daki olağanüstü seçimli genel kurul öncesi henüz başkan adayı çıkmaması dikkat çekti. Mevcut başkan Aygün Cicibaş, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında aldığı cezanın yasal olarak sona erdiğini açıklarken, yeniden aday olmayacağını ifade etti.

YÖNETİM İBRA EDİLDİ

Mevcut yönetimin, 1 Nisan 2025-31 Mart 2026 dönemi için faizler ve devam eden davalar hariç tutulduğunda "yüzde 10 borçlanma limiti" yetkisini aşmadığı açıklandı. Sunulan raporların ardından yönetim kurulu ibra edildi.

İzmir kulübü Karşıyaka, mali açıdan çok sıkıntılı günler geçiriyor.

BASKETBOL ŞUBESİ BORCU 123 MİLYON 755 BİN TL

Basketbol şubesinin, geçen sezondan devreden ve FIBA’da kesinleşmiş 86 milyon TL’lik borç dahil toplam 123 milyon 755 bin TL borcunun olduğu açıklandı. Futbol şubesinin borcunun 42 milyon TL, voleybol şubesinin borcunun ise 16 milyon 900 bin TL olduğu beliritldi.

PERSONELE 54 MİLYON 816 BİN TL BORÇ

Kulübün mali yükümlülükleri kapsamında; yöneticilere borcun 37 milyon 869 bin TL, piyasa borçlarının 26 milyon 991 bin TL, personele borcun 54 milyon 816 bin TL ve icra dosyalarından kaynaklanan borcun 36 milyon 579 bin TL olduğu duyuruldu.

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