Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Havacılığın en önemli ilkesinin uçuş, can ve mal emniyetinin sağlanması olduğu vurgulanan açıklamada, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de olumsuz meteorolojik koşulların bulunduğu zaman dilimlerinde bu şartların sağlanması maksadıyla gerekli tedbirlerin hızla alındığı belirtildi.

İstanbul hava sahasında beklenen, içinde yatay ve dikine şiddetli hava akımları, türbülans, düşük görüş şartları, buzlanma gibi hava aracının uçuşunu imkânsız hâle getiren ve pilotlar tarafından “katil bulut” olarak adlandırılan CB bulutlarının, özellikle bin 500 feet altında iniş ya da kalkış hattında hava araçlarının kaza kırımına yol açtığına dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi: Bu nedenle söz konusu CB bulutlarının oluştuğu tüm hava sahalarında hava trafiğinin bekletilmesi, kalkışların durdurulması ya da gerektiği durumlarda trafiklerin başka meydanlara yönlendirilmesi zorunluluk arz etmektedir. Söz konusu hava olayının yaşanacağı saatlerde sadece İstanbul Havalimanı’nda değil, tüm İstanbul hava sahasında uçuş can ve mal emniyetinin sağlanmasını teminen tedbirler alınmıştır. Bu doğrultuda İstanbul Havalimanı’nda 468 seferden sadece 8’i, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise 94 seferden sadece 2’si ‘divert’ edilerek başka havalimanlarına yönlendirilmiştir. Bu süreçte kuruluşumuz personelinin özverili çalışmaları sayesinde hiçbir emniyetsizlik yaşanmamıştır.