Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nisan 2019’da ise yabancı turist sayısı, 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 24 arttı. Nisanda en çok gelenler arasında Almaya birinci sırada bulunurken; onu Rusya ve İngiltere izledi. Bu yılın ilk çeyreğinde turizmden 4 milyar 629 milyon dolar gelir elde edildi. 2023 hedefi ise 70 milyon turist, 70 milyar dolar turizm geliri. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, turizm gelirinin bugün 30 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu belirterek “2023 yılında 70 milyar dolar seviyesine ulaşmak istiyoruz. Deniz turizminde çok ciddi imkânlarımız, birikimlerimiz ve yatırımlarımız var. Antalya ve Bodrum çok cazibeli merkezler. Ancak bunlar tek başına yeterli olmaz. Sezonu uzatmaya yönelik ürünlerin ortaya çıkarılması gerekiyor. Özellikle kültür turizmine çok uzak destinasyonlardan ciddi ilgi var. Büyük tarihî ve kültürel varlığa sahip ülkemizin potansiyelini turizm ürününe dönüştürmek için yaptığımız çalışmalar var” şeklinde konuştu.