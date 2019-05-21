Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en güzel ilk dört tren rotasından birinde sefer yapan Doğu Ekspresi’nin yoğun ilgi görmesi üzerine, “Turistik Doğu Ekspresi” de ilk seferini 29 Mayıs’ta Ankara’dan Kars’a yapacak. İç turizmin artırılması amacıyla hayata geçirilen Turistik Doğu Ekspresi; Ankara’dan pazartesi-çarşamba-cuma günleri, Kars’tan çarşamba-cuma-pazar günleri işleyecek. Ankara’dan giderken Erzincan, İliç ve Erzurum istasyonlarında, dönüş treni ise Sivas’ın Divriği ve Bostankaya istasyonlarında, yolcuların tarihî ve turistik yerleri ziyaret edeceği şekilde uzun süreli duracak. Turistik Doğu Ekspresi; iki hizmet, bir yemekli, altı yataklı olmak üzere toplam dokuz vagondan oluşacak. Tren 120 kişi kapasiteli olacak. Ankara-Kars parkurunu 27 saatte tamamlayacak. Tren, Ankara’dan saat 19.55, Kars’tan saat 23.55’te kalkacak.