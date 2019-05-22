Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Fırat ve Dicle nehirlerinin kullanımı konusunda Türkiye ve Irak arasındaki diplomasi hızlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi’nin 2019’un ilk günlerinde gerçekleştirdiği görüşme sonrasında, Irak ve Türkiye arasında Fırat Nehri’nin kullanımı konusunda yaşanan sorunların çözülmesi için anlaşmaya varılmış, Orman ve Su İşleri eski Bakanı Veysel Eroğlu da su konusunda Irak özel temsilcisi olarak atanmıştı. Eroğlu, hazırlanacak su projeleri için çalışmalara başladı. Türkiye ve Irak tarafından kurulan çalışma grubu ile Türkiye pek çok konudaki tecrübelerini Iraklılara aktarırken; konu geçtiğimiz hafta Ankara’ya gelen Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmesi sırasında da ele alındı. Basın toplantısında Erdoğan iki ülke arasından projenin hazırlandığını açıklayarak, ortak çalışmasının kısa bir süre içerisinde başlayacağını ifade etti. Edinilen bilgiye göre, yapılan hazırlıkların sonuna gelindi. Eroğlu tarafından yürütülen proje kapsamında çalışmalar hızlanacak, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih de Türkiye’ye gelecek. Görüşmelerde Irak’taki barajların etkin kullanımı ve yeni barajların yapılması planlanıyor. Yıl sonunda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak’a gidecek.