Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala tüketicileri alışveriş telaşı sardı. Bayramın vazgeçilmezi şeker için ortalama 50 lira bütçe ayrılırken, bu yıl 300 milyon liralık şeker satışı bekleniyor. Mondelez International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, toplam satışların yüzde 20’sini bayramlarda gerçekleştirdiklerini belirterek “Bayram dönemleri bizim için çok önemli. Bayram şekerleri üretimine sekiz ay öncesinden başlıyoruz. Türkiye’de yaklaşık 18 bin tonluk hediyelik ve ikramlık şeker satışa yapılıyor. Yarım asırlık Kent markamız ile Ramazan ve Kurban bayramlarında yaptığımız toplam hediyelik ve ikramlık şeker satışı, tüm yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz şeker satışına eşit. 300 milyon liralık bayram şekeri pazarında yaklaşık 117 milyon TL net hasılat ile yüzde 49’luk pazar payına sahibiz. Bu bayram için de Gebze’deki üretim tesisimizde 12.000 tonluk bir üretim gerçekleştirdik” dedi. Karagöz, ürünleri 20 bin satış noktasında, 280 kasaba pazarında tüketiciyle buluşturacaklarını belirterek, ayrıca bayram boyunca 6.500 kişiye ek istihdam sağlayacaklarını söyledi.

VATANDAŞ ŞEKERİ YÜZDE 20 ZAMLI YİYECEK

Bu yıl bayram şekerinde yüzde 20 zamlandığını dile getiren Karagöz “Bizim tavsiye satış fiyatımız 19,90 lira. Türkiye’de hane başı ortalama bayramlık şeker tüketimi 2,2 kilogram olduğu düşünüldüğünde ortalama bütçe 50 lirayı buluyor. Bayram şekeri alışverişinin yüzde 35’i Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde gerçekleşirken bu bölgeleri yüzde 22 oranla Marmara Bölgesi ve yüzde 20 oranla İç Anadolu Bölgesi izliyor” diye konuştu.

KENT'TEN BAYRAM KLASİĞİ

Kent, bu yıl da Ramazan Bayramı öncesi yepyeni reklam filmini seyircilerin beğenisine sundu. Bayramda ailesi ile bir araya gelmek için seyahat eden ancak bazı aksilikler sebebiyle bayram sabahına yetişemeyen yolcuların bayramlaşarak aile olmasını konu alan reklam filmi “Bayramda ailemizle olamazsak bayramlaşır aile oluruz” mesajı veriyor.