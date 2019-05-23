Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’den çelik ithalatına uygulanan yüzde 50’lik gümrük tarifesini yüzde 25’e çekmesinin ardından Türkiye’den yeni hamle geldi. Ticaret Bakanlığınca, ABD menşeli pirinç, alkollü içecekler, yaprak tütün, binek otomobil, güzellik veya makyaj malzemelerinin de aralarında bulunduğu 22 kalem ürünün ithalatına uygulanan ek mali yükümlülük yarı yarıya indirildi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, mütekabiliyet esasına dayanarak böyle bir karar aldıklarını belirterek, 521,2 milyon dolar tutarında ilave verginin 260,6 milyon dolara ineceğini bildirdi. Pekcan “ABD ile ticaretin önündeki engellerin kaldırılması ve hükümetlerimiz tarafından ortaya konulan 75 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı. Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, ithalatında ek mali yükümlülük tahsil edilen bazı ABD menşeli ürünlerde uygulanacak yeni oranlar şöyle:

¥ Sert kabuklu meyveler: Yüzde 10,

¥ Pirinç: Yüzde 25,

¥ Damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler ve likörler: Yüzde 70,

¥ Yaprak tütün ve tütün döküntüleri: Yüzde 30,

¥ Taş kömürü, topak ve benzeri katı yakıtlar: Yüzde 5,

¥ Güzellik, makyaj, cilt bakımı, manikür ve pedikür müstahzarları: Yüzde 30,

¥ Sıvanmamış kağıt ve karton, her boyutta perfore edilmemiş delikli kart ve delikli şerit kağıt, el yapısı kağıt ve karton: Yüzde 10,

¥ Kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz liften tabakalar: Yüzde 25,

¥ Bazı demir ve çelik ürünleri: Yüzde 30,

¥ Binek otomobilleri, steyşın vagonlar ve yarış arabaları: Yüzde 60,

¥ Alfa, beta veya gama ışınlı cihazlar (tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için olsun olmasın radyografi veya radyoterapi cihazları dâhil): Yüzde 5.